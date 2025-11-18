В селе Сива Пермского края построили модульную лесопожарную станцию

Площадь модульного здания — более 1,2 тыс. кв. м. Там разместят 28 единиц различной лесопожарной техники. Это патрульные, грузовые и пожарные автомобили, вездеходы, бульдозер, тракторы и другое. Также в ЛПС будут находится специалисты. Новая станция позволит сократить время их прибытия к месту возгорания, что снизит площадь лесных пожаров.