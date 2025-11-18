В селе Сива Пермского края построили модульную лесопожарную станцию

Современную лесопожарную станцию (ЛПС) построили в селе Сива Пермского края при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Площадь модульного здания — более 1,2 тыс. кв. м. Там разместят 28 единиц различной лесопожарной техники. Это патрульные, грузовые и пожарные автомобили, вездеходы, бульдозер, тракторы и другое. Также в ЛПС будут находится специалисты. Новая станция позволит сократить время их прибытия к месту возгорания, что снизит площадь лесных пожаров.
Напомним, что ранее в Пермском крае лесопожарная станция уже была создана в поселке Суксуне. А в 2026—2028 годах такие объекта планируют организовать в Куединском, Чусовском и Красновишерском округах.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.