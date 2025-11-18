В Ростовке под Омском проверили воздух после ЧП

Сегодня в поселке Ростовка Омской области с выездом работала передвижная экологическая лаборатория Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования регионального Минприроды. Специалисты провели отбор и оперативный анализ проб атмосферного воздуха на месте происшествия.
Напомним, сегодня здесь произошел взрыв газа на одной на одной из газораспределительных труб. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода.
По словам министра природных ресурсов и экологии Омской области Евгения Ковтуна, замеры проводились с учетом текущих метеорологических условий, в первую очередь — направления ветра. Превышения предельно-допустимых концентраций по контролируемым примесям не выявлено.
«Исследования качества воздуха выполнялись в жилой зоне поселка Ростовка в нескольких контрольных точках. По результатам отбора проб превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) по контролируемым примесям не зафиксировано», — сообщил он.
Экологи подчеркнули, что мониторинг будет продолжен при необходимости. Передвижная лаборатория позволяет оперативно реагировать на сообщения о выбросах и своевременно информировать население о состоянии окружающей среды.