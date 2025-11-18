Испытания троллейбуса «Ольгерд» завершились в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области В течение 53 дней троллейбус преодолел более 10 тысяч километров. За это время специалисты второго троллейбусного парка успели оценить его характеристики, а пассажиры — комфорт и удобство. По отзывам горожан, «Ольгерд» стал настоящим украшением линии. Его современный внешний вид, продуманный интерьер и плавность хода сделали поездки по городу более приятными. Пассажиры отметили комфортный салон, удобные сиденья и наличие терминалов для оплаты проезда. Отдельно подчеркивалось, что при движении практически не ощущались дорожные неровности, а разгон и торможение происходили мягко.