Испытания троллейбуса «Ольгерд» завершились в Нижнем Новгороде

Тестовая эксплуатация нового троллейбуса «Ольгерд» в Нижнем Новгороде подошла к концу. Машина проходила проверку на маршруте № 1, соединяющем Сормовский, Московский и Канавинский районы города.

Источник: минтранс Нижегородской области

Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области В течение 53 дней троллейбус преодолел более 10 тысяч километров. За это время специалисты второго троллейбусного парка успели оценить его характеристики, а пассажиры — комфорт и удобство. По отзывам горожан, «Ольгерд» стал настоящим украшением линии. Его современный внешний вид, продуманный интерьер и плавность хода сделали поездки по городу более приятными. Пассажиры отметили комфортный салон, удобные сиденья и наличие терминалов для оплаты проезда. Отдельно подчеркивалось, что при движении практически не ощущались дорожные неровности, а разгон и торможение происходили мягко.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде изменятся три троллейбусных маршрута. Напомним также, что «Нижегородэлектротранс» преобразуют в акционерное общество.