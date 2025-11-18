Картина нищеты: Средняя зарплата в Молдове в два раза ниже, чем в самой бедной стране ЕС Болгарии, а цены уже давно сравнялись с европейскими

Молдаване получают вдвое меньше, чем работники Болгарии — страны ЕС с самыми низкими доходами.
И в десять раз меньше, чем в Люксембурге — лидере по зарплатам.
ЕС:
• Люксембург — 6 914 евро в месяц.
• Болгария — 1 283 евро.
• Средняя по ЕС — 39 800 евро в год.
Молдова:
• 2024 год — 13 990 леев (682 евро).
• II квартал — 15 470 леев (788 евро).
Молдавские цены шокируют европейцев, приезжающих к нам в гости или по делу. Есть часть продуктов, которые стоят почти столько же или дешевле в Молдове.
В целом, цены практически сравнялись. Но зарплаты…
