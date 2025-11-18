Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Картина нищеты: Средняя зарплата в Молдове в два раза ниже, чем в самой бедной стране ЕС Болгарии, а цены уже давно сравнялись с европейскими

Средняя зарплата в Молдове всё ещё сильно отстаёт от Европы.

Источник: Комсомольская правда

Молдаване получают вдвое меньше, чем работники Болгарии — страны ЕС с самыми низкими доходами.

И в десять раз меньше, чем в Люксембурге — лидере по зарплатам.

ЕС:

• Люксембург — 6 914 евро в месяц.

• Болгария — 1 283 евро.

• Средняя по ЕС — 39 800 евро в год.

Молдова:

• 2024 год — 13 990 леев (682 евро).

• II квартал — 15 470 леев (788 евро).

Молдавские цены шокируют европейцев, приезжающих к нам в гости или по делу. Есть часть продуктов, которые стоят почти столько же или дешевле в Молдове.

В целом, цены практически сравнялись. Но зарплаты…

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).

Немеренко обвинила власть в коррупции и нанашизме, Драгалин — в воровстве и давлении, супруга охранника — про темное будущее с ПАС: Чем больше отправленных в отставку в Молдове, тем очевиднее гнилье, которое нам преподносят как благо.

Каждый отправленный в отставку раскрывает нелицеприятное о ПАС и Санду и переходит в стан «кремлевских консерв»(далее…).

Прокуратура Кишинева поставила точку в деле о гибели на балу первокурсников Андреи Кучук: Признаков преступления нет.

В ходе проверки рассматривались возможные версии умышленного или неосторожного убийства, причинения вреда здоровью и другие преступления, которые могли бы стать причиной смерти (далее…).