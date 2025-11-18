Ричмонд
Суд оштрафовал эксперта фонда «Свободная Россия»* по иноагентской статье

Суд оштрафовал эксперта фонда «Свободная Россия» Гатова по иноагентской статье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей эксперта американского фонда «Свободная Россия»* (Free Russia Foundation, деятельность признана нежелательной в РФ, также признан экстремистской организацией) Василия Гатова** (признан в РФ иностранным агентом) по иноагентской статье, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Гатов** Василий Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

* Признан экстремистской организацией в России.

** Признан в России иноагентом.