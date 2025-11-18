На Флотской улице в Москве возведут жилой комплекс на 772 квартиры

Новый жилой комплекс на 772 квартиры появится на улице Флотской в Москве, сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков. Высокие темпы возведения домов соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Проект предполагает строительство трех разновысотных корпусов на участке площадью более 2,4 гектара. Для этих целей снесут включенные в программу реновации пятиэтажки», — подчеркнул он.
Все квартиры сдадут с готовой чистовой отделкой. Некоторые из них специально оборудуют для маломобильных жильцов.
Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Во дворах оборудуют детские и спортивные площадки, высадят декоративные кустарники и деревья. Отметим, что новостройки расположат в районе с развитой инфраструктурой — рядом есть парки, поликлиники, детские сады и школы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.