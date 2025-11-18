В Башкирии определят охотников на лосей и медведей через жеребьевку

Стоит отметить, что в последние годы в Башкирии наблюдается устойчивый рост численности бурых медведей. Если в 2010 году их популяция составляла 858 особей, то в текущем году этот показатель достиг 2694 животных. Только за последний год количество медведей увеличилось на сотню, что привело к учащению случаев их появления вблизи человеческого жилья. Например, жители Межгорья столкнулись с настоящей проблемой этим летом, когда медвежьи семейства начали регулярно посещать приусадебные участки и даже появляться во дворах многоквартирных домов.