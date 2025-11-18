В Башкирии определят охотников на лосей и медведей через жеребьевку

Министерство экологии Башкирии сообщило о проведении жеребьевки на право охоты на лосей, косуль, других парнокопытных животных, а также медведей. Мероприятие запланировано на среду, 26 ноября.
Добыча этих животных разрешена в пределах общедоступных охотничьих угодий республики. Определение победителей будет проводиться с использованием специализированного программного обеспечения.
Жеребьевка состоится в Уфе по адресу: улица Ленина, 86. Мероприятие пройдет в ситуационном зале на первом этаже, начало в 9:30 по местному времени.
Ранее, в сентябре, уже проводилась подобная жеребьевка, в ходе которой было выдано 130 разрешений при общем количестве поданных заявок более 2500.
Стоит отметить, что в последние годы в Башкирии наблюдается устойчивый рост численности бурых медведей. Если в 2010 году их популяция составляла 858 особей, то в текущем году этот показатель достиг 2694 животных. Только за последний год количество медведей увеличилось на сотню, что привело к учащению случаев их появления вблизи человеческого жилья. Например, жители Межгорья столкнулись с настоящей проблемой этим летом, когда медвежьи семейства начали регулярно посещать приусадебные участки и даже появляться во дворах многоквартирных домов.
Несмотря на увеличение разрешенной квоты добычи до 30% от общей численности популяции в 2021 году, реальное количество отстреливаемых медведей остается невысоким. За последние пять лет при установленном лимите в 500 особей фактически добывается всего 80−100 животных, что составляет примерно 22% от выделенной квоты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.