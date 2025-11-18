Финалистами конкурса «Это у нас семейное» стали 3 семьи Дона

Три семьи из Ростовской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проводится при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Полуфинал состязания прошел с 13 по 16 ноября в донской столице для семей из Северо-Кавказского, Южного федеральных округов, Донбасса и Новороссии. В общей сложности победу одержали 52 команды. В их числе три семьи Ростовской области: Белик, Князькины и Дощеугловы, Егоровы, Панфиловы из Ростова-на-Дону, а также Козоброд, Яровые — из Таганрога.
Победителей определили по результатам интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний, посвященных теме «Быть семьей». Кроме того, в некоторых заданиях проверяли знания культурного кода России.
«Наши конкурсанты своим примером показывают, что единство, взаимопонимание и любовь друг к другу — это и есть настоящая победа. Эти насыщенные четыре дня позволили семьям найти новых друзей, общение с которыми, уверен, продлится и дальше», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор «Мастерской управления “Сенеж” Андрей Бетин.
Полуфиналы конкурса продлятся до мая 2026 года для семей из всех федеральных округов. А финал состоится 8 июля в День семьи, любви и верности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.