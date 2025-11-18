Финалистами конкурса «Это у нас семейное» стали 3 семьи Дона

Полуфинал состязания прошел с 13 по 16 ноября в донской столице для семей из Северо-Кавказского, Южного федеральных округов, Донбасса и Новороссии. В общей сложности победу одержали 52 команды. В их числе три семьи Ростовской области: Белик, Князькины и Дощеугловы, Егоровы, Панфиловы из Ростова-на-Дону, а также Козоброд, Яровые — из Таганрога.