Уровень цифровой грамотности госслужащих проверят в России

Государственные служащие и сотрудники организаций сдадут тестирование и определят уровень своей цифровой грамотности с 17 ноября до 14 декабря во время реализации всероссийского проекта «ЦифрАтест», который проводят при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в АНО «Цифровая экономика».
«В условиях, когда большинство кибератак начинается с социальной инженерии, а генеративный ИИ создает ранее невиданный уровень угроз, роль сотрудника в информационной безопасности становится критически важной. Человеческий фактор — самое слабое место кибербезопасности в любой организации, именно поэтому развитие навыков цифровой грамотности и кибергигиены должно быть непрерывным и обязательным для всех сотрудников. Проект “ЦифрАтест” — доступный и открытый инструмент для самопроверки цифровых навыков и компетенций, а также кладезь просветительского контента по самым актуальным направлениям безопасного и эффективного поведения в цифровой среде», — отметила заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук.
На платформе «ЦифрАтест» участники найдут видеолекции по актуальным темам безопасного и эффективного поведения в интернете. После просмотра каждой из них необходимо будет пройти тест, чтобы проверить, как хорошо был усвоен материал. Пользователи могут сохранять и отслеживать результаты выполненных заданий в личном кабинете.
Единое тестирование состоит из 36 вопросов и заданий, посвященный безопасности и коммуникациям в цифровой среде, работе с информацией и данными, созданию цифрового контента, защите устройств, контента и персональных данных. Найти все видеолекции и приступить к заданиям можно по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.