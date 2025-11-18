Уровень цифровой грамотности госслужащих проверят в России

«В условиях, когда большинство кибератак начинается с социальной инженерии, а генеративный ИИ создает ранее невиданный уровень угроз, роль сотрудника в информационной безопасности становится критически важной. Человеческий фактор — самое слабое место кибербезопасности в любой организации, именно поэтому развитие навыков цифровой грамотности и кибергигиены должно быть непрерывным и обязательным для всех сотрудников. Проект “ЦифрАтест” — доступный и открытый инструмент для самопроверки цифровых навыков и компетенций, а также кладезь просветительского контента по самым актуальным направлениям безопасного и эффективного поведения в цифровой среде», — отметила заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук.