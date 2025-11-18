Школу в ХМАО назовут именем погибшего военкора РИА Новости Зуева

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Именем погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева назовут школу в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания прошла в Тюмени 23 октября. Зуева похоронили с воинскими почестями: был дан прощальный залп, военнослужащие прошли маршем под звуки военного оркестра.
В ходе церемонии награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Киселев отметил, что память об Иване Зуеве увековечат, назвав школу, которую он закончил в ХМАО, его именем.
«И создадим там медиакласс, который как медиагруппа будем курировать», — сказал Киселев.
Он подчеркнул, что в честь фотокорреспондента медиагруппы «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком, проводится конкурс фотожурналистики, в честь военкора Ростислава Журавлева, погибшего в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области 22 июля 2023 года, медиагруппа учредила студенческую стипендию.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана в Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана в Донбасс пришлась на весну 2018 года. В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье.
В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Двадцать третьего октября Зуев был награжден орденом Мужества (посмертно). Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы «Россия сегодня» приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.