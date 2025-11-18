Школу в ХМАО назовут именем погибшего военкора РИА Новости Зуева

В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина. Двадцать третьего октября Зуев был награжден орденом Мужества (посмертно). Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы «Россия сегодня» приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.