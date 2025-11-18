Житель Шилки Забайкальского края стал призером премии «Маршрут года»

Авторская экскурсия Юрия Арсентьева из города Шилки Забайкальского края заняла второе место на Всероссийской премии «Маршрут года — 2025», сообщили в администрации Шилкинского района. Разработка и развитие туристических маршрутов отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Заведующий районным краеведческим музеем Юрий Арсентьев презентовал проект «Тропой древних кочевников». Экскурсия проводится уже более пяти лет. За это время более 200 посетителей узнали историю Шилкинского района.
«Это очень значимое событие лично для меня и большой плюс для туризма Шилкинского района. Эта награда — не только итог многолетней работы, но и новый шаг к развитию на более высоком уровне маршрута “Тропой древних кочевников”», — поделился Юрий Арсентьев.
Напомним, финал конкурса прошел 13−15 ноября в Перми. В нем приняли участие 360 проектов из 59 регионов России, а также Республики Беларусь.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.