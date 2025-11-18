Суд не дал Арашукову допросить начальника УФСИН Оренбуржья

Арашуков отбывает в ИК «Черный дельфин» пожизненный срок за организацию двух убийств — зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына — в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге России более 4,4 миллиарда рублей.