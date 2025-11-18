В поликлинику № 1 в Воронеже закупили комплекс для оценки работы сердца

Комплекс для тредмил-теста — диагностической процедуры, которая позволяет оценить работу сердечно-сосудистой системы во время физической активности — поступил в Воронежскую городскую клиническую поликлинику № 1 при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.
Профессиональная система состоит из беговой дорожки и беспроводного кардиорегистратора. Ее используют в случаях, когда стандартного ЭКГ-исследования бывает недостаточно.
«Во время теста имитируется ходьба по ровной местности или в гору. Врач функциональной диагностики постоянно находится рядом с пациентом и может увеличить нагрузку, управляя скоростью движения дорожки и углом наклона», — рассказали в медучреждении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.