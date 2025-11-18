Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Тольятти заставили вернуть полотенцесушитель

Женщина незаконно заменила полотенцесушитель, нарушив систему отопления дома.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти женщину заставили вернуть полотенцесушитель. Во время ремонта она поменяла полотенцесушитель на другой прибор, который не соответствовал проектным нормам теплоотдачи. В ТСЖ решили судиться. Суд обязал женщину вернуть исходную конструкцию, сообщает УФССП по Самарской области.

«Принятые меры, в том числе ограничение на выезд за границу и взыскание исполнительского сбора, побудили должницу исполнить решение суда», — говорится в сообщении.

После этого женщина все вернула обратно, систему отопления привели в порядок.