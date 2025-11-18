Жительницу Тольятти заставили вернуть полотенцесушитель

В Тольятти женщину заставили вернуть полотенцесушитель. Во время ремонта она поменяла полотенцесушитель на другой прибор, который не соответствовал проектным нормам теплоотдачи. В ТСЖ решили судиться. Суд обязал женщину вернуть исходную конструкцию, сообщает УФССП по Самарской области.
«Принятые меры, в том числе ограничение на выезд за границу и взыскание исполнительского сбора, побудили должницу исполнить решение суда», — говорится в сообщении.
После этого женщина все вернула обратно, систему отопления привели в порядок.