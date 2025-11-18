Ричмонд
Паслер поздравил Екатеринбург с 302-летием

И отметил изменения в столице Урала к лучшему.

Источник: екатеринбург.рф

Свердловский губернатор Денис Паслер 18 ноября поздравил Екатеринбург и его жителей с историческим днём рождения. Городу исполнилось 302 года.

Паслер отметил в своём поздравлении, что на территории города создаются все условия для работы и жизни людей, ведения бизнеса, а также занятий творчеством и спортом. И подчеркнул, что город с каждым годом меняется, становится лучше.

«Мы запустили масштабную транспортную реформу, идет масштабный ремонт дорог, открываются новые школы и больницы», — сказал губернатор.

Особое внимание, по его словам, уделяется облику города, благоустройству. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в столице Урала создают современную городскую среду. В нынешнем году приняли решение распределить городу для благоустройства семи дворовых и двух общественных территорий субсидии на 317 миллионов рублей. Эти средства в том числе пойдут на благоустройство набережных рек Ольховки и Исети.