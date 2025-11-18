Паслер поздравил Екатеринбург с 302-летием

Особое внимание, по его словам, уделяется облику города, благоустройству. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в столице Урала создают современную городскую среду. В нынешнем году приняли решение распределить городу для благоустройства семи дворовых и двух общественных территорий субсидии на 317 миллионов рублей. Эти средства в том числе пойдут на благоустройство набережных рек Ольховки и Исети.