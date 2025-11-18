В Ростовской области молодежь сдала «Юнармейский норматив»

Около 500 молодых людей из Ростовской области приняли участие в сдаче «Юнармейского норматива», сообщил начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Николай Пономаренко. Подобные мероприятия отвечают целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
«Юнармейский норматив» — это комплекс тестовых заданий и практических испытаний, направленных на физическое, интеллектуальное и морально-нравственное развитие подрастающего поколения, а также на формирование у его представителей навыков, необходимых для защиты Отечества. Торжественное открытие проекта в Ростовской области прошло 15 ноября, во Всероссийский день призывника.
«Принять участие в проекте могут юнармейцы в возрасте от 14 до 18 лет включительно, зарегистрированные в приложении “Юнармеец” и состоящие в рядах движения не менее года. Норматив включает следующие направления подготовки: теоретические знания, физическая, огневая, строевая подготовка, основы выживания, основы оказания доврачебной помощи», — прокомментировал Николай Пономаренко.
Нормативы, в частности, сдали участники движения из Ростова-на-Дону, Батайска, Гукова, Новошахтинска, Шахт, Аксайского, Белокалитвинского, Морозовского и Тацинского районов. Они прошли полосу препятствий, продемонстрировали знание тактической медицины и выполнили теоретические задания. Юнармейцы, сдавшие норматив, получили нагрудные знаки и сертификаты.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.