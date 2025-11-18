В Петербурге осудят экс-специалиста военного представительства

По данным следствия, в 2013—2023 годах государственным заказчиком с АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Обязанности по приемке и контролю качества продукции возлагались на Меньшикова. По данным СК, в 2014—2020 годах обвиняемый получил от гендиректора АО «ВНИТИ ЭМ» взятку более 5,5 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении работ.