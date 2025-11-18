В Петербурге осудят экс-специалиста военного представительства

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экс-специалист военного представительства Андрей Меньшиков, обвиняемый в получении взятки в 5,5 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста по контролю и приемке продукции Андрея Меньшикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2013—2023 годах государственным заказчиком с АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления. Обязанности по приемке и контролю качества продукции возлагались на Меньшикова. По данным СК, в 2014—2020 годах обвиняемый получил от гендиректора АО «ВНИТИ ЭМ» взятку более 5,5 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении работ.
Ранее в СК сообщали, что Меньшикову вменяются взятки на 7,5 миллионов рублей от гендиректора АО «ВНИТИ ЭМ» Сергея Турусова.
В целях обеспечения приговора судом наложен арест имущество и денежные средства Меньшикова на сумму более 14 миллионов рублей.