«У меня в глазах потемнело». Лукашенко признался, что у него потемнело в глазах от предложения властей Гомельской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что у него потемнело в глазах, когда было озвучено предложение властей Гомельской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 18 ноября на совещание по развитию районов Припятского Полесья белорусский лидер высказался о программе по развитию данных регионов до 2030 года, которая охватывает девять районов, где проживают 350 тысяч белорусов.
Лукашенко подчеркнул, курировать выполнение программы будет истинный полешук Михаил Русый, который является уполномоченным представителем президента в Брестской области и возглавляет Постоянную комиссию по законодательству и государственному строительству Совета Республики Нацсобрания Беларуси.
Говоря о конкретных аспектах в развитии белорусского Полесья, Лукашенко обратил внимание на существование природных вызовов, требующих комплексных, системных решений и, возможно, крупных инвестиционных проектов. Брестскую и Гомельскую области президент назвал ярким примером климатических изменений. При этом «советскостью» белорусский лидер назвал моменты, когда стараются прикрывать проблемы, ссылаясь на засухи, обмеление рек и мелиоративных каналов, которых три-четыре десятка лет назад не случалось.
— Это как раз и есть эта «советскость» — вот по-старому мы все: «Обмелело, то плохо, это плохо…», — прокмментировал он.
При этом Лукашенко указал на возможности и водные ресурсы, преимущественно Припять. Глава страны задался вопросом, куда уходят эти воды?
— Ладно бы Украина пользовалась сполна днепровскими водами… В море уходят эти воды. Так почему же мы сегодня не думаем о том, что эту воду надо «повернуть вспять» тогда, когда нужно, и туда, куда нужно? — спросил глава республики.
Здесь же Александр Лукашенко рассказал, что ранее власти Гомельской области предлагали вернуться к теме Днепро-Бугских каналов. Тогда было поручено главе облисполкома Ивану Крупко внести предложение. И Лукашенко признался, что от этого предложения у него потемнело в газах.
— Он мне как внес предложение — у меня в глазах потемнело. Потому что таких огромных денег у нас просто нет, — поделился он.
Но и добавил, что эту идею еще следует обсудить со знающими и понимающими людьми, проникшимися данной темой. Александр Лукашенко отметил, что если выясниться, что Беларуси следует идти этим путем, а каналы окупятся и принесут результат Гомельщине, то — «перекрестимся и начнем делать».
— Надо довести все до ума. Не то что где-то идею услышали хорошую и «бабахнули»: «Давайте деньги!». Надо понимать. Есть у нас деньги или нет, будут или нет, даст результат или нет. Если даст — будем искать деньги, — резюмировал глава страны.
Кроме того, Лукашенко пояснил, что в Беларуси не загублена система Днепро-Бугских каналов. И когда потребуется влага на полях, каналы могут сильно пригодиться. Однако вопрос должен быть серьезно проработан, с продумыванием формулы цены вопроса.
В продолжение лидер Беларуси напомнил в целом о задачах по мелиорации, которая сегодня должна ориентироваться не только на осушение, но и в том числе на обводнение территорий. С учетом всех факторов он сказал выстраивать стратегию и тактику развития районов Припятского Полесья, не забывая про обустройство территорий акватории Припяти, сохранение экологии реки и уникальной природы.
— Природа уникальная, своеобразная. В мире нигде природы такой нет. И почвы весьма своеобразные. Песчаные почвы в основном. Но если по уму, то и на них можно получать соответствующие урожаи, — заключил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко сказал, что будет с девятью районами, где живет 350 000 белорусов.
