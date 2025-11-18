Предприниматели из Крыма приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае

Представители крымских компаний посетили Кантонскую ярмарку в Китае, сообщила заместитель председателя совета министров республики — министр финансов региона Ирина Кивико. Для них на мероприятии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» был подготовлен коллективный стенд.
Кантонская ярмарка — это крупнейшая мировая торговая выставка, которая в этом году проходила в китайском городе Гуанчжоу. В ней приняли участие предприниматели из 218 стран. Крым на мероприятии представляли производители косметики, чая, кондитерских изделий, а также зерновая компания. Они презентовали зарубежным гостям ярмарки свои товары.
«Крымская делегация достойно представила республику на крупнейшей мировой выставке в Китае и возвращается домой с багажом новых полезных контактов и договоренностей. За время работы в рамках выставки наши предприниматели провели десятки переговоров с потенциальными партнерами из Китая, а также стран Азии и Ближнего Востока, что, безусловно, открывает для производителей Республики Крым новые перспективы», — отметила Ирина Кивико.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.