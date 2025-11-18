Предприниматели из Крыма приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае

«Крымская делегация достойно представила республику на крупнейшей мировой выставке в Китае и возвращается домой с багажом новых полезных контактов и договоренностей. За время работы в рамках выставки наши предприниматели провели десятки переговоров с потенциальными партнерами из Китая, а также стран Азии и Ближнего Востока, что, безусловно, открывает для производителей Республики Крым новые перспективы», — отметила Ирина Кивико.