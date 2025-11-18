«Золотая жила уходит». Лукашенко потребовал мгновенных действий в одной из отраслей Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что следует сделать в республике мгновенно, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, на совещание по развитию районов Припятского Полесья белорусский лидер обратил внимание на туристический потенциал региона. И подчеркнул, что туристический потенциал региона вообще не раскрыт — от нацпарка до агроусадеб.
— А это хорошие деньги, — уверен он.
Президент заметил, что властям не стоит надеяться, что «Оман приедет и чего-то настроит», так как туристические возможности — это свои хотелки и предложения.
— Нам надо самим этим заниматься. Где-то что-то строить. Ведь для туристов сегодня важны не дворцовые эти интерьеры. Им хочется что-то из дерева, приехать отдохнуть с детишками. А это мы умеем делать. У нас для этого есть все, — подчеркнул белорусский лидер.
При этом глава Беларуси сказал, что развивать туризм следует незамедлительно. И предостерег, что если не успеть, то не только «россияне, а и другие к нам не поедут».
— Делать это надо не то что быстро, а мгновенно. Потому что эта золотая жила уходит. Поэтому надо делать мгновенно, чтобы окупить недорогой проект и заработать на этом деньги, — дал глава страны поручение.
Также Александр Лукашенко признался, что у него потемнело в глазах от предложения властей Гомельской области: «У меня в глазах потемнело».
Еще белорусский президент сказал, что будет с девятью районами, где живет 350 000 белорусов.
Ранее еще глава Беларуси раскрыл детали строительства третьего энергоблока БелАЭС в Островце.