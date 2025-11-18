Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Золотая жила уходит». Лукашенко потребовал мгновенных действий в одной из отраслей Беларуси

Лукашенко сказал, что надо сделать в Беларуси мгновенно.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что следует сделать в республике мгновенно, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, на совещание по развитию районов Припятского Полесья белорусский лидер обратил внимание на туристический потенциал региона. И подчеркнул, что туристический потенциал региона вообще не раскрыт — от нацпарка до агроусадеб.

— А это хорошие деньги, — уверен он.

Президент заметил, что властям не стоит надеяться, что «Оман приедет и чего-то настроит», так как туристические возможности — это свои хотелки и предложения.

— Нам надо самим этим заниматься. Где-то что-то строить. Ведь для туристов сегодня важны не дворцовые эти интерьеры. Им хочется что-то из дерева, приехать отдохнуть с детишками. А это мы умеем делать. У нас для этого есть все, — подчеркнул белорусский лидер.

При этом глава Беларуси сказал, что развивать туризм следует незамедлительно. И предостерег, что если не успеть, то не только «россияне, а и другие к нам не поедут».

— Делать это надо не то что быстро, а мгновенно. Потому что эта золотая жила уходит. Поэтому надо делать мгновенно, чтобы окупить недорогой проект и заработать на этом деньги, — дал глава страны поручение.

Также Александр Лукашенко признался, что у него потемнело в глазах от предложения властей Гомельской области: «У меня в глазах потемнело».

Еще белорусский президент сказал, что будет с девятью районами, где живет 350 000 белорусов.

Ранее еще глава Беларуси раскрыл детали строительства третьего энергоблока БелАЭС в Островце.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше