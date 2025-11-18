Зимой дороги в Самарской области будут чистить 660 единиц техники

Приближается зима, а вместе с ней — снегопады и метели. Чтобы непогода не парализовала движение в губернии, дорожники подготовились к зиме. Об этом рассказали в министерстве транспорта Самарской области.
«Для борьбы со снегом и гололедом будут задействованы свыше 660 единиц спецтехники», — прокомментировала пресс-служба минтранса.
Эту технику будет использовать основный подрядчик минтранса — АО «АСАДО». На улицах региона будут работать грейдеры, погрузчики, тракторы, комбинированные дорожные машины. Кроме того, дороги будут посыпать солью и песчано-соляной смесью, их заготавливают по графику.