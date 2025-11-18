Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске прошел фестиваль-конкурс «Интонации моря»

Многие представленные на мероприятии творческие номера были посвящены Великой Отечественной войне и теме патриотического воспитания.

Открытый фестиваль-конкурс малых театральных форм «Интонации моря» состоялся в Новороссийске Краснодарского края. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.

Фестиваль собрал более 350 участников. Они представили 197 конкурсных номеров в трех номинациях: художественное слово, театральная миниатюра и актерская песня. Многие выступления были посвящены Великой Отечественной войне и теме патриотического воспитания.

«Среди победителей — отдельные участники и коллективы со всего Краснодарского края. А Гран-при удостоился кукольный спектакль “Казак и Песня Легкокрылая” образцового художественного коллектива “Театральная мастерская. Новые ворота”» центра культурного развития «Карасунский» из Краснодара", — заявили в пресс-службе администрации города Новороссийска.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.