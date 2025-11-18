В Новороссийске прошел фестиваль-конкурс «Интонации моря»

Открытый фестиваль-конкурс малых театральных форм «Интонации моря» состоялся в Новороссийске Краснодарского края. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Фестиваль собрал более 350 участников. Они представили 197 конкурсных номеров в трех номинациях: художественное слово, театральная миниатюра и актерская песня. Многие выступления были посвящены Великой Отечественной войне и теме патриотического воспитания.
«Среди победителей — отдельные участники и коллективы со всего Краснодарского края. А Гран-при удостоился кукольный спектакль “Казак и Песня Легкокрылая” образцового художественного коллектива “Театральная мастерская. Новые ворота”» центра культурного развития «Карасунский» из Краснодара", — заявили в пресс-службе администрации города Новороссийска.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.