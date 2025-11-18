В Москве презентовали достижения Новосибирской области в сфере цифровизации

Во время пленарной сессии «Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы» первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов в своем выступлении отметил, что в первую очередь достижением региона является устранение цифрового неравенства. В частности, за последние пять лет доступ к устойчивой мобильной связи и интернету получили более 10 тысяч домохозяйств. В этом году к Сети подключат 52 населенных пункта. При этом в 2026 году будет полностью завершен процесс проведения интернета в малые села, где проживают более 100 человек. В целом 98% жителей региона обеспечены качественной связью.