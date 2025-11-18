В Москве презентовали достижения Новосибирской области в сфере цифровизации

Форум информационных технологий «Цифровые решения», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», прошел 12−15 ноября в Москве. На мероприятии были представлены достижения Новосибирской области в сфере цифровизации, сообщили в администрации главы и правительства региона.
Во время пленарной сессии «Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы» первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов в своем выступлении отметил, что в первую очередь достижением региона является устранение цифрового неравенства. В частности, за последние пять лет доступ к устойчивой мобильной связи и интернету получили более 10 тысяч домохозяйств. В этом году к Сети подключат 52 населенных пункта. При этом в 2026 году будет полностью завершен процесс проведения интернета в малые села, где проживают более 100 человек. В целом 98% жителей региона обеспечены качественной связью.
«Новосибирская область — регион с богатой научной, технологической историей. Мы гордимся нашими айтишниками. У нас их свыше 30 тысяч, три тысячи ИТ-компаний. По уровню развития отрасли программного обеспечения Новосибирская область занимает четвертое место. Мы за любые новации и инициативы, зачастую выступаем первопроходцами, например, по обучению Робота Макса или внедрению экспериментального правового режима в сфере цифровизации охоты», — подчеркнул Юрий Петухов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.