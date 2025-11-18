Квартиры в Омске все больше покупают иногородние

В III квартале 2025 года в Омской области зафиксирован рост интереса к дистанционной покупке недвижимости со стороны жителей других регионов. По данным Управления Росреестра по Омской области, за три месяца поступило 302 заявления от граждан, оформлявших права на омскую недвижимость издалека — это на 24% больше, чем во втором квартале.
Особенно примечательно появление в рейтинге Свердловской области: впервые жители Екатеринбурга и других городов региона вошли в топ-6 покупателей омской недвижимости, подав 11 заявлений. Эксперты связывают это с растущей мобильностью населения и упрощением процедур дистанционных сделок.
Лидерами остаются жители Москвы и Московской области — на их долю пришлось 59 заявлений (20%), за ними следуют тюменцы, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО — 49 заявлений (16%). Третье место у Новосибирской области (35 заявлений), четвёртое — у Петербурга и Ленобласти (28), пятое — у Краснодарского края (27).
При этом омичи сами продолжают активно приобретать недвижимость за пределами региона. За тот же период подано 209 заявлений на оформление прав на объекты в других субъектах РФ. Наиболее востребованным направлением остаётся Тюменская область (39 заявок), за ней — Санкт-Петербург и Ленобласть (36) и Москва с Подмосковьем (32). Интерес к южным регионам сохраняется: на Краснодарский край и Крым пришлось около 12% всех заявок.
Особенность современного рынка — возможность полностью оформить сделку купли-продажи без личного присутствия в регионе нахождения объекта. С 2021 года действует экстерриториальный принцип предоставления госуслуг Росреестра: подать документы можно в любом многофункциональном центре России, независимо от того, где находится квартира или дом.
«Этот формат существенно экономит время и деньги заявителей, особенно при покупке жилья в другом городе. При этом сроки регистрации остаются стандартными — от 3 до 7 рабочих дней», — пояснила Анжелика Иванова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Омской области. Она подчеркнула, что такой подход демонстрирует клиентоориентированность государственной службы и поддерживает рост межрегиональной мобильности населения.
Ранее мы писали, что суд взыскал алименты с сына на содержание нетрудоспособной матери в Омской области.