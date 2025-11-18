Квартиры в Омске все больше покупают иногородние

При этом омичи сами продолжают активно приобретать недвижимость за пределами региона. За тот же период подано 209 заявлений на оформление прав на объекты в других субъектах РФ. Наиболее востребованным направлением остаётся Тюменская область (39 заявок), за ней — Санкт-Петербург и Ленобласть (36) и Москва с Подмосковьем (32). Интерес к южным регионам сохраняется: на Краснодарский край и Крым пришлось около 12% всех заявок.