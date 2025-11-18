Семена черного тмина замедляют накопление калорий в клетках жировой ткани

Как предполагают ученые, эти благотворные изменения связаны в первую очередь с тем, что содержащиеся в черном тмине вещества мешают делению и созреванию новых жировых клеток, чей активный рост приводит к негативным переменам в метаболизме и составе крови. По мнению медиков, в перспективе это позволит использовать семена черного тмина или препараты на его базе для профилактики ожирения и связанных с ним расстройств метаболизма, в том числе диабета.