Семена черного тмина замедляют накопление калорий в клетках жировой ткани

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Медики из Японии и Бангладеш обнаружили, что употребление больших количеств семян черного тмина в пищу ведет к снижению концентрации вредных форм холестерина и жиров в крови, а также существенным образом замедляет накопление калорий в жировых клетках. Об этом сообщила пресс-служба Городского университета Осаки (OMU).
«Проведенные нами опыты указывают на то, что семена черного тмина являются полезной пищевой добавкой, которая снижает риск развития ожирения и связанных с ним метаболических нарушений. Мы надеемся, что наш успех откроет дорогу для проведения более масштабных и длительных клинических испытаний для оценки влияния этой специи на метаболизм», — заявила доцент OMU Акико Кодзима-Юаса, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают медики, черный тмин представляет собой приправу, которая широко используется в народной медицине и кулинарии в странах арабского мира и Восточной Европы, где произрастает римский кориандр (Nigella sativa). Традиционно считается, что черный тмин подавляет воспаления и обладает антиоксидантным действием, что привлекает к нему внимание медиков и биологов.
В частности, ученые из Японии и Бангладеш заинтересовались тем, как присутствующие в черном тмине вещества воздействуют на жировую ткань человека и связанные с ней метаболические процессы. Для получения этих сведений ученые подготовили экстракт из семян Nigella sativa и обработали ими культуры адипоцитов, жировых клеток, а также проследили за изменениями в метаболизме двух десятков добровольцев, ежедневно съедавших 5 г черного тмина.
Эти опыты и наблюдения показали, что экстракт тмина существенным образом, почти вдвое, замедлил накопление жира в адипоцитах. Аналогичным образом ежедневное употребление семян этого растения на протяжении восьми недель привело к существенному снижению в концентрации «вредных» форм холестерина и к общему снижению концентрации жиров в крови добровольцев по сравнению с их долей в организме участников опытов из контрольной группы.
Как предполагают ученые, эти благотворные изменения связаны в первую очередь с тем, что содержащиеся в черном тмине вещества мешают делению и созреванию новых жировых клеток, чей активный рост приводит к негативным переменам в метаболизме и составе крови. По мнению медиков, в перспективе это позволит использовать семена черного тмина или препараты на его базе для профилактики ожирения и связанных с ним расстройств метаболизма, в том числе диабета.