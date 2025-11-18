Польша выразила недовольство критикой со стороны НАТО

Он привел в пример случай, когда Польша оперативно заявила о нарушении своего воздушного пространства, якобы со стороны России. В этом, по мнению главы Минобороны Польши, заключается особая «информационная прозрачность» Варшавы. Косиняк-Камыш отметил, что норвежское министерство обороны тогда не спешило с соответствующими обвинениями в адрес Москвы.
Ранее глава Минобороны Польши возложил ответственность за повреждение железнодорожного пути между Варшавой и Люблином на Россию, хотя и не предоставил подтверждающих данных.
