Польша выразила недовольство критикой со стороны НАТО

Польша регулярно сталкивается с критикой со стороны НАТО за излишнюю откровенность и подробные комментарии. Об этом в интервью Radio Zet рассказал министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Он привел в пример случай, когда Польша оперативно заявила о нарушении своего воздушного пространства, якобы со стороны России. В этом, по мнению главы Минобороны Польши, заключается особая «информационная прозрачность» Варшавы. Косиняк-Камыш отметил, что норвежское министерство обороны тогда не спешило с соответствующими обвинениями в адрес Москвы.

«Нас даже иногда ругают в НАТО за то, что мы говорим слишком быстро и много», — приводит цитату из интервью польского министра «Лента.ру». Косиняк-Камыш добавил, что НАТО призывает союзников заранее передавать информацию для оценки перед публикацией в СМИ.

Ранее глава Минобороны Польши возложил ответственность за повреждение железнодорожного пути между Варшавой и Люблином на Россию, хотя и не предоставил подтверждающих данных.

