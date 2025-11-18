Ричмонд
На дорогах Иркутска устанавливают более 20 новых светофоров

Уже установлены светофоры на улицах Баумана — 20-й Советский переулок и Советской.

На дорогах Иркутска устанавливают более 20 новых светофоров. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, особое внимание уделяется безопасности на улицах возле образовательных учреждений, а также на участках с высокой проходимостью пешеходов.

— Уже установлены светофоры на улицах Баумана — 20-й Советский переулок и Советской (у Суворовского училища), — пояснили в пресс-службе администрации.

Также до конца 2025 года светофор появится на бульваре Гагарина — улице Карла Маркса и на улице Байкальской, 119−121. Анализ аварийности за предыдущие годы показал, что данные участки являются опасными.

Дорожные регуляторы уже установили на пересечениях улиц 2-я Железнодорожная — Касьянова и Лебедева-Кумача — Трилиссера. На перекрестках Дзержинского — Чехова и Дзержинского — Урицкого отремонтировали светофоры.

Для последующего подключения светофоров на 16 участках ведется приемка выполненных работ. С полным списком адресов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.