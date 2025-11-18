В Музее Победы в Москве открыли выставку о Нюрнбергском процессе

«Сегодня в Музее Победы открывается выставка “Нюрнберг. Неизвестное об известном”. Важность этой выставки в настоящее время и ее актуальность естественна и очевидна. Сейчас, когда идет война с нацизмом, который не был искоренен, нужно помнить о том, что любое зло должно быть наказано. Международный военный трибунал, который работал с 20 ноября 1945 года по 1 ноября 1946 года, был примером показательного суда над нацистскими преступниками. Он доказал миру, что зло будет наказано», — сказала куратор выставки Лидия Степанова.