Раъно, Тиффани и Моисей: какие имена получили воронежские малыши в октябре

Самые популярные и редкие имена для новорождённых малышей в Воронежской области в октябре назвали в региональном ЗАГСе.
Во второй осенний месяц девочек чаще всего называли Мария, София, Ева, Анна, Полина, Варвара, Валерия, Василиса, Есения и Вероника. Мальчиков — Михаил, Александр, Артём, Дмитрий, Иван, Матвей, Максим, Лев, Кирилл и Ярослав.
Редкими, а порой и необычными именами воронежских малышей стали — Ася, Таисия-Кристина, Татьяна, Лара-Виктория, Тиффани, Франческа, Раъно, Магдалина, Матрона, Архип, Ной, Одиссей, Моисей и Арислав.