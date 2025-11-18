Ричмонд
«Ждет неприятный запах»: омичей предупреждают о возможной проблеме с чистотой воздуха

По информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», предстоящей ночью на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Источник: Комсомольская правда

Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологические условия ожидают омичей с 20:00 часов 18 ноября до 08:00 часов 19 ноября. О возможной проблеме со свежим воздухом предупредил телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

«С 20:00 часов 18 ноября до 08:00 часов 19 ноября на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Также «Чистый воздух. Омск» сообщает, что 17 ноября, на региональном автоматизированном посту наблюдений в Советском административном округе, было зафиксировано кратковременное превышение ПДК по фенолу в 1,3 раза (0,013 мг/м3). А еще омичи жаловались в прошлые сутки на сильный запах жженной резины в Кировском округе. Однако, пробы атмосферного воздуха, взятые на улице Мельничная, превышений ПДК по контролируемым показателям не показали.