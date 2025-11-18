«Ждет неприятный запах»: омичей предупреждают о возможной проблеме с чистотой воздуха

Также «Чистый воздух. Омск» сообщает, что 17 ноября, на региональном автоматизированном посту наблюдений в Советском административном округе, было зафиксировано кратковременное превышение ПДК по фенолу в 1,3 раза (0,013 мг/м3). А еще омичи жаловались в прошлые сутки на сильный запах жженной резины в Кировском округе. Однако, пробы атмосферного воздуха, взятые на улице Мельничная, превышений ПДК по контролируемым показателям не показали.