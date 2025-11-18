Как Волгоград отметит 83-ю годовщину контрнаступления

В музее-панораме «Сталинградская битва» состоится передача уникального издания поэмы Маршала Советского Союза Андрея Ивановича Еременко «Сталинград». Репринтное издание выпустил к 80-летию Великой Победы российский Госфильмофонд. Ранее произведение не публиковалось и не выставлялось в публичном пространстве. Уточнить о времени начала мероприятия можно на сайте музея.