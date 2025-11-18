Тоболяков обучили уходу за маломобильными людьми

Обучающая программа, посвященная методам ухода за маломобильными людьми, прошла в Тобольске в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Обучение было ориентировано на членов семей участников СВО и волонтеров «Женского движения Единой России» в Тобольске. Занятия провели в областной больнице № 3. Участники обучения прослушали лекции, посетили практические занятия, тренинги и консультации специалистов. Это позволило им освоить комплексный подход к уходу за маломобильными родственниками и получить практические рекомендации для повседневной жизни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.