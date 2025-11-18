В Омском автотранспортном колледже провели профпробы для школьников

Для девятиклассников из школы № 141 провели профпробы по направлению «Слесарь по ремонту автомобиля». Им рассказали о перспективах, которые открываются при освоении этой профессии, о необходимых знаниях и навыках. Участники проб освоили азы ремонта двигателя, научились менять ремень газораспределительного механизма. Также ребята потренировались самостоятельно заполнять дефектную ведомость и оформлять заказ-наряд на ремонт автомобиля.