В Омском автотранспортном колледже провели профпробы для школьников

Школьники посетили Омский автотранспортный колледж по проекту «Билет в будущее» и прошли профессиональные пробы. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Омской области.
Для девятиклассников из школы № 141 провели профпробы по направлению «Слесарь по ремонту автомобиля». Им рассказали о перспективах, которые открываются при освоении этой профессии, о необходимых знаниях и навыках. Участники проб освоили азы ремонта двигателя, научились менять ремень газораспределительного механизма. Также ребята потренировались самостоятельно заполнять дефектную ведомость и оформлять заказ-наряд на ремонт автомобиля.
Помимо этого, в токарной мастерской прошла профессиональные пробы «Токарь». Ее участниками стали ученики из школы «Бизнес и информационные технологии». Они научились создавать детали по чертежу. Итогом стали собственноручно изготовленные детали, которые школьники могли забрать с собой.
Ученики лицея № 166 попробовали свои силы в качестве электросварщика. С помощью ручной дуговой сварки они изготовили партию изделий «Кронштейн крепления упорный», разобрали и проверили кривошипно-шатунный механизм двигателя внутреннего сгорания.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.