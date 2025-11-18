Ричмонд
В Верхотурском районе Свердловской области открыли площадку для воркаута

Она появилась на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Современная площадка для воркаута появилась на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Верхотурском районе Свердловской области. Площадка была создана в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве социальной политики региона.

На новой спортивной зоне установили восемь универсальных тренажеров. Оборудование подобрано с учетом возрастных особенностей и разного уровня физической подготовки: каждый из 24 воспитанников центра сможет найти упражнение по силам.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.