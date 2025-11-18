Граждане всегда будут помнить, что за ними Россия, заявил Путин

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне всегда будут помнить, что «за нами Россия».
В ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции глава государства обратился к ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, Павлу Винокурову. Он поблагодарил его за его участие в церемонии, а также отметил благодарностью слова Винокурова об участниках СВО.
«Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы — все вместе, так же, как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия», — сказал Путин, обращаясь к Винокурову.
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол «Сталинград» проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире, их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.