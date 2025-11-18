Производитель автосидений в Нижегородской области увеличил выработку на 12%

Предприятие «Евросид» в Нижегородской области увеличило выработку на производстве на 12% с помощью экспертов регионального центра компетенций. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Компания специализируется на производстве сидений для общественного транспорта, спецавтомобилей и катеров. В качестве пилотного направления для внедрения бережливого производства был выбран процесс производства сидений комфорт-класса.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты регионального центра компетенций совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили 40 проблемных мест.
«Специалисты центра компетенций совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока. В частности, повысили точность планирования и своевременность обеспечения заказов, прописали требования к качеству изготавливаемых полуфабрикатов, унифицировали комплектующие и составные части изделий, создали архив чертежей с автоматическим обновлением изменений. В результате внедренных изменений выработка по пилотному потоку выросла на 12%», — прокомментировал Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.