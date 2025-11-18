Производитель автосидений в Нижегородской области увеличил выработку на 12%

«Специалисты центра компетенций совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока. В частности, повысили точность планирования и своевременность обеспечения заказов, прописали требования к качеству изготавливаемых полуфабрикатов, унифицировали комплектующие и составные части изделий, создали архив чертежей с автоматическим обновлением изменений. В результате внедренных изменений выработка по пилотному потоку выросла на 12%», — прокомментировал Максим Черкасов.