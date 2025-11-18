Ричмонд
Частичное отключение электричества произошло в Ростовской области

Энергетики восстановили подачу электричества в трех городах и двух населенных пунктах Дона.

Источник: Комсомольская правда

18 ноября в трех городах и двух населенных пунктах Ростовской области произошло частичное отключение электричества. Это подтвердили в телеграм-канале АО «Донэнерго».

Немного ранее сообщалось об отключении некоторых потребителей в Ростове-на-Дону, Сальске, Зернограде, в станице Мечетинской и в селе Песчанокопском.

Здания были обесточены «из-за срабатывания противоаварийной автоматики в основной высоковольтной региональной электрической сети». По обновленной информации, подключение уже восстановили.

— Подача электроэнергии возобновлена, — проинформировали в АО «Донэнерго».

