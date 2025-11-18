В Рязанском районе Москвы снесли 16 домов старого фонда

Специалисты снесли 16 многоквартирных домов в Рязанском районе Москвы за все время реализации программы реновации. Их жители переехали в новые квартиры в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«На месте снесенных зданий возводят жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. Это позволяет обеспечить волновое переселение москвичей из старого жилья в современные новостройки. Всего в Рязанском районе по действующей программе реновации предстоит расселить более 70 домов старого жилого фонда», — прокомментировал Владислав Овчинский.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.