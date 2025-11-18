В Перми разработали установку, превращающую дымовые газы в химическое сырье

Разработка включает в себя два компонента: способ утилизации и специальное устройство для ее осуществления. На первом этапе дымовые газы, отбираемые дымососом от рабочей печи или котла, поступают в систему подготовки, где проходят первичную обработку. Там происходит их смешивание с метаном или природным газом в соотношении 2:1. Полученная смесь направляется в теплообменник, где нагревается до температуры 400−700 градусов Цельсия. При этом не происходит дополнительных энергозатрат: тепло берется от уже готового продукта — горячего синтез-газа, который производится в основном реакторе устройства. То есть система использует собственную энергию, чтобы подготовить новое сырье.