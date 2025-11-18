Водитель Audi пойдет под суд, спрятав 133 тысячи евро на въезде в Беларусь

Фигурантом уголовного дела стал 43-летний иностранец, который при въезде в Беларусь попытался скрыть крупную сумму наличной валюты. Мужчина припрятал в авто и личных вещах при пересечении границы 133 тысячи евро наличными и небольшую сумму в другой валюте.