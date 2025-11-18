Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Audi пойдет под суд, спрятав 133 тысячи евро на въезде в Беларусь

Иностранец на Audi при въезде в Беларусь спрятал €133 тысячи и получил уголовку.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси у водителя «Ауди» провалился план по провозу через границу 133 тысяч евро. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.

Фигурантом уголовного дела стал 43-летний иностранец, который при въезде в Беларусь попытался скрыть крупную сумму наличной валюты. Мужчина припрятал в авто и личных вещах при пересечении границы 133 тысячи евро наличными и небольшую сумму в другой валюте.

В Беларусь иностранец въезжал по «красному коридору», декларируя 70 тысяч евро. Но при проверке нашлась и другая наличность.

— На сокрытые от контроля денежные средства у задержанного отсутствовали документы, подтверждающие их происхождение, — подчеркнули в прокуратуре.

Расследуется уголовное дело (ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси).

Еще в Минске 112 человек получили зарплату только после вмешательства прокуратуры.

Также жительница Минска пошла на первое свидание, а оказалась в милиции.