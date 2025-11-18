Водитель Audi пойдет под суд, спрятав 133 тысячи евро на въезде в Беларусь

В Беларуси у водителя «Ауди» провалился план по провозу через границу 133 тысяч евро. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
Фигурантом уголовного дела стал 43-летний иностранец, который при въезде в Беларусь попытался скрыть крупную сумму наличной валюты. Мужчина припрятал в авто и личных вещах при пересечении границы 133 тысячи евро наличными и небольшую сумму в другой валюте.
В Беларусь иностранец въезжал по «красному коридору», декларируя 70 тысяч евро. Но при проверке нашлась и другая наличность.
— На сокрытые от контроля денежные средства у задержанного отсутствовали документы, подтверждающие их происхождение, — подчеркнули в прокуратуре.
Расследуется уголовное дело (ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси).
