В Ростовской области прошел фестиваль-конкурс «Мы выбираем здоровую жизнь»

Участниками фестиваля стали более 130 человек в возрасте от 14 до 35 лет из Матвеево-Курганского, Мясниковского, Неклиновского, Родионово-Несветайского районов и города Новошахтинска. Они проявили себя в нескольких номинациях: рисунок или социальный плакат, видеоролик, театральные зарисовки, вокальное и хореографическое мастерство. В своих проектах молодые люди постарались через творчество донести преимущества здорового образа жизни как альтернативы вредным привычкам.