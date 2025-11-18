В Ростовской области прошел фестиваль-конкурс «Мы выбираем здоровую жизнь»

Межрайонный молодежный фестиваль-конкурс «Мы выбираем здоровую жизнь» состоялся в слободе Родионово-Несветайской в Ростовской области. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Участниками фестиваля стали более 130 человек в возрасте от 14 до 35 лет из Матвеево-Курганского, Мясниковского, Неклиновского, Родионово-Несветайского районов и города Новошахтинска. Они проявили себя в нескольких номинациях: рисунок или социальный плакат, видеоролик, театральные зарисовки, вокальное и хореографическое мастерство. В своих проектах молодые люди постарались через творчество донести преимущества здорового образа жизни как альтернативы вредным привычкам.
«В этом году конкурс прошел уже во второй раз. Интерес к этому мероприятию растет: конкурсантов стало больше, расширилась география участников. Такие мероприятия играют важную роль в профилактике наркомании», — отметил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.