Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград

Ветеран ВОВ Павел Винокуров принял участие в закладке ледокола Сталинград.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ветеран сталинградской битвы Павел Винокуров принял участие в церемонии закладки ледокола «Сталинград», передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии закладки ледокола «Сталинград».

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы храните память о Великой Отечественной войне, о живых и погибших… Пусть этот атомный ледокол так же стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане. Держите курс и помните: за вами Россия», — сказал Винокуров во время церемонии, обращаясь к Путину.

В ответ глава государства поблагодарил Винокурова, а также всех тех, кто и в послевоенные годы сделали все для возрождения России. «Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы все вместе, так же, как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия», — подчеркнул Путин.

В конце ноября Винокурову должно исполниться 103 года. В марте 1942 года он был отправлен на фронт под Сталинград командиром взвода противотанковых пушек 22-го истребительного полка. В августе того же года был тяжело ранен в боях. Винокуров награжден орденом Отечественной Войны II степени, двумя орденами «Знак Почета» и медалью «За Победу над Германией».