Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ветеран сталинградской битвы Павел Винокуров принял участие в церемонии закладки ледокола «Сталинград», передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии закладки ледокола «Сталинград».
«Хочу поблагодарить вас за то, что вы храните память о Великой Отечественной войне, о живых и погибших… Пусть этот атомный ледокол так же стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане. Держите курс и помните: за вами Россия», — сказал Винокуров во время церемонии, обращаясь к Путину.
В ответ глава государства поблагодарил Винокурова, а также всех тех, кто и в послевоенные годы сделали все для возрождения России. «Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы все вместе, так же, как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия», — подчеркнул Путин.
В конце ноября Винокурову должно исполниться 103 года. В марте 1942 года он был отправлен на фронт под Сталинград командиром взвода противотанковых пушек 22-го истребительного полка. В августе того же года был тяжело ранен в боях. Винокуров награжден орденом Отечественной Войны II степени, двумя орденами «Знак Почета» и медалью «За Победу над Германией».