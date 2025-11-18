Бастрыкин взял на контроль дело о ЖК «Восточный» в Башкирии

Каждая семья обманута на сумму от 3,4 до 6,7 миллиона рублей. Просрочки по сдаче объектов составляют от 2 месяцев до нескольких лет, при этом все пострадавшие столкнулись с одинаковыми проблемами. Ранее дольщики направили коллективную жалобу президенту России — записали видеообращение. Среди них есть как инвалиды, так и многодетные и другие категории нуждающихся. Они оплатили строительство домов, но до сих пор не могут получить обещанное жилье.