Бастрыкин взял на контроль дело о ЖК «Восточный» в Башкирии

Председатель СК России Александр Башкирии поручил передать в свое ведомство уголовное дело о нарушениях при строительстве жилого комплекса «Восточный». Пострадавшие дольщики не могут въехать в дома около двух лет.
Каждая семья обманута на сумму от 3,4 до 6,7 миллиона рублей. Просрочки по сдаче объектов составляют от 2 месяцев до нескольких лет, при этом все пострадавшие столкнулись с одинаковыми проблемами. Ранее дольщики направили коллективную жалобу президенту России — записали видеообращение. Среди них есть как инвалиды, так и многодетные и другие категории нуждающихся. Они оплатили строительство домов, но до сих пор не могут получить обещанное жилье.
«Нас 74 семьи. Для покупки домов многие из нас продали свои квартиры, и на данный момент вынуждены платить аренду как за съемное жилье, так и ипотеку, взятую на оплату строительства дома», — рассказывают пострадавшие в обращении президенту жители.
Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Руководитель башкирского управления СК должен представить доклад о ходе расследования.