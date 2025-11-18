Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована в категории спортсмен года

Белоруска Арина Соболенко номинирована в категории «Игрок года» премии WTA.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко включена в список номинантов премии WTA в категории «Игрок года».

Кроме белоруски стать спортсменом года претендуют другие конкурентки Соболенко на корте. В премии WTA в категорию «Игрок года» также включили Игу Свентек, Аманду Анисимову, Елену Рыбакину, Мэдисон Киз и Кори Гауфф.

Напомним, в последнем сезоне белорусская теннисистка смогла сохранить звание первой ракетки мира. Кроме того, Арина Соболенко одержала победу в четырех турнирах: «Большом шлеме» в США, тысячниках в Мадриде и Майами, а также полутысячнике в Брисбене.

Итоги голосования Женской теннисной ассоциации будут подведены 15 декабря.

Ранее стало известно, что белоруска Арина Соболенко побила рекорд, заработав более $15 миллионов призовых.

И также Арина Соболенко показала откровенные снимки с отдыха на частном острове на Мальдивах.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал мгновенных действий в одной из отраслей Беларуси: «Золотая жила уходит».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше