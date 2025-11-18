Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована в категории спортсмен года

Напомним, в последнем сезоне белорусская теннисистка смогла сохранить звание первой ракетки мира. Кроме того, Арина Соболенко одержала победу в четырех турнирах: «Большом шлеме» в США, тысячниках в Мадриде и Майами, а также полутысячнике в Брисбене.