Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована в категории спортсмен года

Белорусская теннисистка Арина Соболенко включена в список номинантов премии WTA в категории «Игрок года».
Кроме белоруски стать спортсменом года претендуют другие конкурентки Соболенко на корте. В премии WTA в категорию «Игрок года» также включили Игу Свентек, Аманду Анисимову, Елену Рыбакину, Мэдисон Киз и Кори Гауфф.
Напомним, в последнем сезоне белорусская теннисистка смогла сохранить звание первой ракетки мира. Кроме того, Арина Соболенко одержала победу в четырех турнирах: «Большом шлеме» в США, тысячниках в Мадриде и Майами, а также полутысячнике в Брисбене.
Итоги голосования Женской теннисной ассоциации будут подведены 15 декабря.
