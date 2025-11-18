Прорыв в авиации: челябинский инженер улучшил обшивки самолетов и сэкономил миллионы

Главный инженер проекта Уральского инжинирингового центра Иван Бухаров из Челябинска стал победителем Всероссийского конкурса «Изобретатель года». Он разработал уникальный способ повышения точности и качества производства обшивок самолетов, что принесло экономический эффект свыше 350 миллионов рублей.
Награду — гран-при, диплом и кубок — вручил Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства РФ. Торжественная церемония прошла в музее «Атом» на ВДНХ в Москве.
Внедрение технологии позволило улучшить формовку оболочковых деталей летательных аппаратов Ту-214 с более сложной геометрией, значительно увеличить точность и уменьшить разнотолщинность. Иван Бухаров также получил сертификат на 1 миллион рублей.
По словам Дмитрия Чернышенко, работа изобретателей вносит значимый вклад в развитие технологического суверенитета России и способствует достижению национальных целей.
Лауреатом конкурса стал также исполнительный директор Уральского инжинирингового центра Алексей Багаутдинов с проектом создания производства электрогидравлических усилителей мощности, которое будет запущено в Челябинске.
В этом году на конкурс подали заявки более 650 участников из 71 региона России, причем около 40% из них — молодые люди до 35 лет.