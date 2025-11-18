Омские рыбаки активно осваивают свежий лед и хвастаются уловом

Также омичи пишут, что вовсю ловят в зоне города, в заводях Иртыша и Оми. Лед в этих местах уже присутствует, но толщина его от 6 до 10 сантиметров. На предупреждение комментаторов об опасности еще хрупкого льда, отчаянные рыболовы отвечают, что ловят не первый год, и соблюдают все меры безопасности.