Омские рыбаки активно осваивают свежий лед и хвастаются уловом

Омские озера и речные затоны покрылись льдом. Несмотря на предостережение сотрудников МЧС, омичи открыли сезон зимней рыбалки, хвастаясь в соцсетях «подледной» добычей.
Фотографии окуней и плотвы — основной добычи любителей зимней рыбалки — заполнили омские соцсети. Омичи активно выходят на еще хрупкий лед, который появился на озерах и речных затонах в Омской области.
«Тюкалинский район. Сезон открыт! Ловил на червя», — сообщает один из рыбаков в телеграм-канале «Рыбалка в Омске». Пост сопровождает фотография трех десятков карасей, небрежно разбросанных по льду.
«Озеро Ик. Лед уже толщиной 15 сантиметров. Красавец окунь, но клюет редко», — пишет еще один любитель зимнего лова.
Также омичи пишут, что вовсю ловят в зоне города, в заводях Иртыша и Оми. Лед в этих местах уже присутствует, но толщина его от 6 до 10 сантиметров. На предупреждение комментаторов об опасности еще хрупкого льда, отчаянные рыболовы отвечают, что ловят не первый год, и соблюдают все меры безопасности.