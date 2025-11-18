Патриаршая комиссия РПЦ предложила передать функции опеки Минтруду

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагают передать функции опеки и попечительства из Минпросвещения в ведение Минтруда, работа органов опеки должна быть настроена на реабилитационный подход к семьям, рассказал во вторник председатель патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18−19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября — тематические секции, 19 ноября — пленарное заседание под председательством главы ВРНС, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году тема собора — «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг».
«К сожалению, органы опеки и попечительства сегодня находятся в ведении министерства просвещения, которое не имеет инструментов для оказания социальной помощи семьям, но имеет достаточно репрессивные инструменты воздействия на семьи… Мы предлагаем передать функции органов опеки и попечительства в Минтруд России. Считаем, что по данному вопросу необходимо серьезно пересмотреть порядок работы органов опеки и попечительства и законодательство таким образом, чтобы работа органов опеки была настроена на реабилитационный подход к семьям. И только в самом последнем варианте, когда жизни ребёнка угрожает действительно опасность, шёл вопрос об изъятии ребенка из семьи», — сказал Лукьянов.
По его словам, сейчас в работе органов опеки не только сохраняется приоритет репрессивного подхода, но есть и тенденция к «расширению полномочий и инструментов вмешательства в семьи». Он отметил, что большинство российских субъектов уже передают функцию органов опеки и попечительства в ведомство министерства труда и социальной политики по регионам.
«И там мы можем отметить заметное улучшение показателей (по сравнению с регионами, в которых до сих пор подобные функции органов опеки и попечительства находятся в ведении министерства просвещения), мы видим заметное увеличение числа детей, которые воссоединились со своими кровными родственниками», — заключил Лукьянов.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) — российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора — патриарх Кирилл.