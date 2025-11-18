Патриаршая комиссия РПЦ предложила передать функции опеки Минтруду

«К сожалению, органы опеки и попечительства сегодня находятся в ведении министерства просвещения, которое не имеет инструментов для оказания социальной помощи семьям, но имеет достаточно репрессивные инструменты воздействия на семьи… Мы предлагаем передать функции органов опеки и попечительства в Минтруд России. Считаем, что по данному вопросу необходимо серьезно пересмотреть порядок работы органов опеки и попечительства и законодательство таким образом, чтобы работа органов опеки была настроена на реабилитационный подход к семьям. И только в самом последнем варианте, когда жизни ребёнка угрожает действительно опасность, шёл вопрос об изъятии ребенка из семьи», — сказал Лукьянов.