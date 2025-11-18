Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 19 ноября 2025

В Свердловском округе Иркутска 19 ноября не будет отопления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 19 ноября 2025 года коснется Свердловского округа. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей, там необходим ремонт. Это позволит избежать аварийных ситуаций с наступлением морозов.

Отключение отопления в Иркутске 19 ноября 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Академическая, 60а, Советская, 76, Ядринцева, 8а, Декабрьских Событий, 102, — говорится в сообщении.

Также это значит, что некоторые жильцы ненадолго останутся без горячей воды. В Свердловском округе удобств не будет с 9:00 до 16:00. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 19 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.