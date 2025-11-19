Ричмонд
Парк Галицкого в Краснодаре вошел в топ-7 мест России, которые нужно посетить

Эксперты выделили семь городских парков России, которые обязательно нужно посетить.

Источник: Новая Кубань

В числе таких мест сразу два расположены в Краснодарском крае — Парк Галицкого в Краснодаре и Сочинский дендрарий.

Парк Галицкого — современный городской парк, сочетающий архитектуру и природу. Здесь есть амфитеатр, фонтаны, уютные аллеи для прогулок и игровые зоны для детей. В разное время года парк радует посетителей зелеными зонами и сезонными инсталляциями. Сочинский дендрарий — уникальный парковый комплекс с богатой коллекцией растений со всего мира и живописными смотровыми площадками с видом на Черное море. Территория парка оборудована удобными маршрутами и подходит для отдыха всей семьей.

В топ-7 также вошли парки Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Кисловодска и Пскова. Каждый из них отличается уникальной атмосферой и идеально подходит для приятного отдыха на свежем воздухе.