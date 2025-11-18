Ричмонд
«Азимут» возобновит рейсы между Ростовом и Минском после открытия Платова

Донская авиакомпания «Азимут» готова возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском после открытия «Платова».

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Как сказано в сообщении, глава донского региона Юрий Слюсарь подчеркнул сегодня в Минске на заседании рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Беларусью, что рассчитывает на активизацию обоюдных контактов после возобновления работы на Дону аэропорта «Платов» до конца этого года.

«У нас налажено партнерство промышленных предприятий, мы регулярно обмениваемся бизнес-миссиями. Рассчитываю, что эта практика будет продолжена, несмотря на сложную пока логистику. Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем все делать для этого», — приводятся в сообщении слова господина Слюсаря.

Ранее в минтрансе Ростовской области заявили, что дата возобновления полетов из ростовского аэропорта Платов остается неизвестной. Вопрос об открытии неба находится в ведении Росавиации и министерства транспорта России, и региональные власти не могут на него повлиять, сообщила журналистам министр транспорта региона Алена Беликова.

По ее словам, аэропорт продолжает работать, и как только на федеральном уровне будет принято решение о возобновлении полетов, Платов откроется для пассажиров в течение нескольких недель.

Аэропорт Платов был закрыт в феврале 2022 года вскоре после начала спецоперации России на Украине.

